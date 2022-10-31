Страсбург, Франция, , 06:57 — REGNUM Генеральный директорат Еврокомиссии по коммуникационным сетям, контенту и технологиям хочет создать ситуационно-аналитический центр по вопросам кибербезопасности, функционирующий при Еврокомиссии. Об этом пишет RT со ссылкой на соответствующий тендер.

Кибербезопасность Иван Шилов, ИА REGNUM

Отмечается, что такой центр необходим Евросоюзу в целях пресечения «злонамеренного поведения» в киберпространстве и реагирования на него.

«Общая цель контракта — предоставление специализированных услуг, направленных на содействие в моделировании, проектировании и разработке центра ЕС по ситуационной осведомлённости и анализу в сфере кибербезопасности для Еврокомиссии», — говорится в документе.

Отмечается, что на создание такого центра Евросоюз хочет выделить до 22 млн евро. Сам центр, согласно тендеру, будет заниматься сбором и синтезом киберинформации и анализом киберугроз, что позволит Евросоюзу «предпринимать политические действия с опорой на факты».

Отмечается также, что по причине некой «российской агрессии» Евросоюз изучает «дальнейшие шаги по предотвращению, пресечению, сдерживанию злонамеренного поведения в киберпространстве и реагированию на него»: «Ожидается, что после полного ввода в эксплуатацию ситуационный центр будет предоставлять услуги по противодействию быстро меняющимся угрозам, уязвимостям и инцидентам, затрагивающим критически важную инфраструктуру в ЕС, соседних странах и при необходимости — во всём мире».