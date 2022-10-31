Москва, , 06:52 — REGNUM Мобилизованные лица в общей сложности сэкономили в рамках проведения льготных нотариальных действий более 200 млн рублей. Об этом заявили RT в Федеральной нотариальной палате.

Иркутск. Мобилизация Правительство Иркутской области

Отмечается, что мобилизованные продолжают получать помощь нотариуса на льготных условиях — без оплаты услуг правового и технического характера.

В рамках льготного режима данная категория граждан в период с 27 сентября по 22 октября сэкономили в целом более 205 млн рублей и получили более 140 тысяч нотариальных действий.

«89% всего объёма льготных нотариальных действий для мобилизованных за этот период составили доверенности, 8% пришлось на волеизъявления (согласия на сделки, согласия на выезд ребёнка за рубеж и др.). Ещё 3% составили завещания», — рассказали в ФНП.