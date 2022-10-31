Пермь, 31 октября, 2022, 06:49 — ИА Регнум. В Пермском крае за январь–сентябрь детские сады оштрафовали на 1,9 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в региональном управлении Роспотребнадзора.

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В​сего за этот период было проведено порядка 180 контрольных и профилактических мероприятий. Вынесли 175 постановлений о привлечении к ответственности.

Всего в Прикамье насчитывается почти 1200 объектов дошкольного образования. Их посещают более 140 тыс. детей.