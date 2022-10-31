Ульяновск, , 06:48 — REGNUM В Ульяновской области оформлять заявки на единовременные выплаты членам семей мобилизованных начнут в ноябре. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул № 73».

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что с 1 ноября в отделениях социальной защиты будет открыт приём заявлений на оформление единовременной выплаты семьям мобилизованных. Обращения будут принимать в будни, а в выходные в каждом отделении продолжат работать справочные линии для родственников и близких мобилизованных.

Напомним, что 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации. В то же время желающие служить добровольцами и кандидаты в контрактники могут обратиться в военкоматы.

Как сообщало ИА REGNUM , единовременные выплаты будут перечислять семьям мобилизованных жителей Ульяновской области: несовершеннолетним детям выплатят по 20 тыс. рублей, столько же — беременным жёнам призывников.

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