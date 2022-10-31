Москва, , 06:47 — REGNUM Для того, чтобы вести полноценную войну с навязываемыми России гендерными нормами, необходимо отменить МКБ-11, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Сергей Кургинян Григорий Фадеев © ИА REGNUM

«Нужно отменять Международный классификатор болезней МКБ-11, мы будем его отменять? В этот классификатор заболеваний все эти гендеры введены как норма. И в стране существует навскидку примерно 100 центров, где девчонок, запутавшихся в каких-нибудь несчастных девичьих историях… когда они приходят в эти центры очень могущественные и кем-то спонсируемые (вопрос, кем, в условиях спецоперации) и им говорят, дело не в том, что у вас невроз или что-то такое, а дело в том, что вы на самом деле мальчики. Дальше — ампутация груди, гормональная терапия массированная. Это все предписывается без всякого согласования с кем-нибудь еще или традиционными ценностями… далее непрерывный гормональный допинг, который заканчивается смертью», — заявил Кургинян.

По его словам, на это холодно смотрит действующая административная, система, Министерство здравоохранения и никто не меняет этот классификатор. И его не так просто изменить, поскольку его изменение означает поворот России в сторону медицины Семашко, совершенно другой медицины. А все, что делалось последнее время — это брались западные бумаги, переводились на русский язык и вменялись населению.