Токио, , 06:47 — REGNUM Япония сожалеет о прекращении Россией участия в «зерновой сделке» и призывает российскую сторону продолжить взаимодействие в рамках четырехстороннего соглашения. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

Япония Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«То, что Россия в одностороннем порядке объявила об остановке своего участия в инициативе по экспорту зерна из портов Черного моря, которая делает возможным экспорт сельскохозяйственных товаров [территории б. УССР] через порты Черного моря, вызывает глубокое сожаление. Эта инициатива создана 22 июля по соглашению четырех сторон — ООН, Турции, [киевского режима] и России. С того времени [с территории б. УССР] по Черному морю было вывезено 9 миллионов тонн зерна в разные страны, прежде всего, в Африку и на Ближний Восток», — сказал Мацуно.

По его словам, Япония всерьёз озабочена данным шагом Москвы и внимательно следит за тем, «какое влияние может оказать прекращение участия России» в «зерновой сделке» «на поставки продовольствия в мире, в особенности на расширение голода в развивающихся странах, на уязвимые слои населения»: «Правительство Японии настойчиво призывает Россию как можно скорее продолжить сотрудничество в рамках четырехстороннего соглашения об экспорте зерна».