Татарск, Новосибирская область, 31 октября 2022, 06:46 — REGNUM Глава Татарского муниципального района Новосибирской области Юрий Вязов лично возьмёт на контроль оказание помощи мальчику, которого на автомобиле переехал депутат. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Новосибирь».
Напомним, что 30 октября депутат Татарского района Новосибирской области Сергей Мамонтов на автомобиле переехал ребёнка и, пожав плечами, уехал, не оказав помощи шестилетнему мальчику. Ребёнок сейчас находится в реанимации, его состояние стабильно тяжёлое.
Ранее ИА REGNUM сообщило, что депутат явился в полицию после того, как его автомобиль был объявлен в розыск. Прокуратура организовала свою проверку. А в региональном исполкоме «Единой России» уже заявили, что с позором исключат Мамонтова из партии, и окажут всю необходимую помощь и поддержку пострадавшему мальчику и его семье.
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