Татарск, Новосибирская область, 31 октября, 2022, 06:46 — ИА Регнум. Глава Татарского муниципального района Новосибирской области Юрий Вязов лично возьмёт на контроль оказание помощи мальчику, которого на автомобиле переехал депутат. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Новосибирь».

Дорожно транспортное происшествие

Напомним, что 30 октября депутат Татарского района Новосибирской области Сергей Мамонтов на автомобиле переехал ребёнка и, пожав плечами, уехал, не оказав помощи шестилетнему мальчику. Ребёнок сейчас находится в реанимации, его состояние стабильно тяжёлое.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что депутат явился в полицию после того, как его автомобиль был объявлен в розыск. Прокуратура организовала свою проверку. А в региональном исполкоме «Единой России» уже заявили, что с позором исключат Мамонтова из партии и окажут всю необходимую помощь и поддержку пострадавшему мальчику и его семье.

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