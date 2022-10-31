Якутск, , 06:48 — REGNUM Из-за санитарных мероприятий по бруцеллёзу в приют для собак не принимают новых животных. Отловленных недавно животных отправляют в отдельные помещения на карантин, сообщил телеграм-канал «Эхо столицы».

Собака Александр Погожев © ИА REGNUM

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Выпуск собак в естественную среду в настоящий момент приостановлен», — сказал в ходе ежедневной планерки руководитель службы эксплуатации городского хозяйства Якутска Владимир Аммосов.

Глава Департамента ветеринарии Якутии Пётр Петров подчеркнул, что вакцины от бруцеллёза нет, и лечить больных животных нельзя. По закону заразившихся собак убивают. Наличие инфекции подозревают у 23 животных, их анализы отправлены в лабораторию.

«В соответствии с ветеринарными правилами животных должны умертвить, что очень сложно, так как питомец как член семьи. Вместе с тем бруцеллез может передаваться людям, поэтому безопасность и здоровье людей стоят на первом месте. На вопрос о размещении в средствах массовой информации о выявлении данной болезни, отвечаю, что на основании п. 32 вышеуказанного приказа Минсельхоза РФ, должностное лицо организации должно проинформировать население о возникновении эпизоотического очага», — сказал Пётр Петров.

Как сообщало ИА REGNUM, весной в Целинном районе Калмыкии специалисты выявили два очага бруцеллёза крупного рогатого скота. Вирус обнаружен в ходе проведения плановых ветеринарно-профилактических мероприятий на территории двух животноводческих стоянок.