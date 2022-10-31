Приют для собак в Якутске закрыли на карантин из-за бруцеллёза
Якутск, 31 октября, 2022, 06:48 — ИА Регнум. Из-за санитарных мероприятий по бруцеллёзу в приют для собак не принимают новых животных. Отловленных недавно животных отправляют в отдельные помещения на карантин, сообщил телеграм-канал «Эхо столицы».
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Глава Департамента ветеринарии Якутии Пётр Петров подчеркнул, что вакцины от бруцеллёза нет, и лечить больных животных нельзя. По закону заразившихся собак убивают. Наличие инфекции подозревают у 23 животных, их анализы отправлены в лабораторию.
Как сообщало ИА REGNUM, весной в Целинном районе Калмыкии специалисты выявили два очага бруцеллёза крупного рогатого скота. Вирус обнаружен в ходе проведения плановых ветеринарно-профилактических мероприятий на территории двух животноводческих стоянок.