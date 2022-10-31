Москва, 31 октября, 2022, 06:39 — ИА Регнум. В Москве открыли приём заявлений на регистрацию брака в период новогодних праздников. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-службу Управления ЗАГС Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Свадьба

Отмечается, что уже 55 пар желают связать себя узами брака в дни с 4 по 7 января 2023 года.

«В 2023 году с 4 по 7 января в Москве будут открыты дворцы бракосочетания №1, 4, 5 и Кутузовский отдел ЗАГС. До 2020 года 7 января было выходным днём для отделов ЗАГС и дворцов бракосочетания, но мы видим востребованность этой даты», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что 4 и 6 января церемонии состоятся во дворцах бракосочетания №4 и 5, а 5 и 7 января — во Дворце бракосочетания №1 и в Кутузовском отделе ЗАГС.

При этом датой, пользующейся наибольшей популярностью в январские праздники с 2020 года, стало 7 января: «В 2020 году в Рождество поженились около 60 пар, в 2021 году свадьбу в Рождество сыграли более 50 пар, около 40 пар выбрали для бракосочетания 7 января 2022 года».

В пресс-службе рассказали, что в 2022 году в январские праздники в период с 5 по 9 января поженились 170 пар.