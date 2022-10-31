Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, 31 октября, 2022, 06:39 — ИА Регнум. В Лабытнанги (ЯНАО) ученики школы № 3 шьют одежду для военных. Об этом сообщила на своих страницах в социальных сетях глава города Мария Трескова.

95.мвд.рф Спецоперация

Под руководством педагога Снежаны Канашовой 15 школьников из 6-10 классов шьют кофты и балаклавы после уроков. Ребята изготовили уже семь комплектов одежды и собираются увеличивать объёмы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямале учащиеся Горковской коррекционной школы создали обереги для бойцов военной спецоперации.