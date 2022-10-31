Москва, , 06:38 — REGNUM Россия не сможет победить, если она не изменит себя изнутри, а любой проигрыш ее чреват гибелью всего народа, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Сергей Кургинян © ИА REGNUM

«Мы не победим, если не изменимся. Мы не победим, если все то, что длилось на протяжение 30 лет, если эта инерция будет вращаться, несмотря на то что президент говорит все другое и люди изменились, и все уже понимают, либерал ты, консерватор, но если ты русский… то ты должен выстоять и все, у тебя нет других выходов», — заявил Кургинян.

Он отметил, что для победы России нужно очень сильно измениться. По существу, Россия является небольшой страной по населению, которая пронизана западным влиянием. Нужно создавать альтернативный культурный поток, чтобы очистить себя от западного культурного влияния. Раньше казалось, что соединение либерально-рыночной экономики с сильным государством возможно, что и было путинским консенсусом. И теперь все это совмещать невозможно.