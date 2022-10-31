Москва, 31 октября 2022, 06:38 — REGNUM Россия не сможет победить, если она не изменит себя изнутри, а любой проигрыш ее чреват гибелью всего народа, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Он отметил, что для победы России нужно очень сильно измениться. По существу, Россия является небольшой страной по населению, которая пронизана западным влиянием. Нужно создавать альтернативный культурный поток, чтобы очистить себя от западного культурного влияния. Раньше казалось, что соединение либерально-рыночной экономики с сильным государством возможно, что и было путинским консенсусом. И теперь все это совмещать невозможно.