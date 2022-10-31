Москва, 31 октября, 2022, 06:38 — ИА Регнум. Россия не сможет победить, если она не изменит себя изнутри, а любой проигрыш ее чреват гибелью всего народа, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Мы не победим, если не изменимся. Мы не победим, если всё то, что длилось на протяжении 30 лет, если эта инерция будет вращаться, несмотря на то, что президент говорит всё другое и люди изменились, и все уже понимают, либерал ты, консерватор, но если ты русский… то ты должен выстоять — и всё, у тебя нет других выходов», — заявил Кургинян.

Он отметил, что для победы России нужно очень сильно измениться. По существу, Россия является небольшой страной по населению, которая пронизана западным влиянием. Нужно создавать альтернативный культурный поток, чтобы очистить себя от западного культурного влияния. Раньше казалось, что соединение либерально-рыночной экономики с сильным государством возможно, что и было путинским консенсусом. И теперь всё это совмещать невозможно.