Петропавловск-Камчатский, 31 октября, 2022, 06:35 — ИА Регнум. Камчатка взяла шефство в Донецкой Народной Республике над двумя населёнными пунктами. Регион примет участие в восстановлении горда Светлодарск и посёлка Мироновский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

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«Ситуация в этих территория очень непростая и находится на грани гуманитарной катастрофы», — сказал губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Планируется оперативно обеспечить всем необходимым тепловые пункты. Ведётся работа по восстановлению электросетей.

Как сообщало ИА REGNUM, боевики ВСУ вновь обстреляли Киевский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР).