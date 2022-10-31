Сеул, 31 октября, 2022, 06:32 — ИА Регнум. В списке погибших в Сеуле из-за давки во время фестиваля в честь Хеллоуина оказалась девушки из Владивостока и Спасска-Дальнего. Информацию о смерти жительниц Приморского края подтвердил МИД России, сообщило Восток-Медиа. Одна из них жила в Южной Корее около года и скончалась в госпитале.

Свеча

Читайте также: Число погибших во время давки в Сеуле гражданок России выросло до четырёх

«Она стала четвёртой россиянкой, погибшей в Сеуле в эту трагическую ночь. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших», — отметили в агентстве международного сотрудничества Приморья.

Ещё одна женщина приехала в Сеул из Спасска-Дальнего. Родственники погибших решают вопрос о транспортировке тел во Владивосток. Предполагается, что их доставят паромом. Власти Приморского края готовы помочь родным девушек, с которыми произошла трагедия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Южной Кореи сообщили, что число гражданок России, погибших в результате давки в центральном районе Сеула Итхэвон, увеличилось до четырёх.