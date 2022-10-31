Татарск, Новосибирская область, , 06:33 — REGNUM Депутата Татарского райсовета Сергея Мамонтова, который сбил ребёнка и оставил его на дороге, с позором исключат из «Единой России». Об этом 31 октября, сообщили в региональном исполкоме партии.

Удостоверение депутата Prvduma.ru

«Поступок депутата Совета депутатов Татарского района Сергея Мамонтова не вызывает ничего, кроме недоумения и отвращения, — отметила руководитель регионального исполкома «Единой России» Юлия Швец. — Того, кто задавил ребёнка и бросил его на дороге без помощи, трудно даже назвать человеком в полном смысле слова. Он должен понести наказание по всей строгости закона. Что касается «Единой России», то она с позором исключит Мамонтова из партии и её депутатского объединения в райсовете, а также окажет всю необходимую помощь и поддержку пострадавшему мальчику и его семье».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что депутат Татарского района Новосибирской области Сергей Мамонтов 30 октября на автомобиле переехал ребёнка, после чего вышел из машины, но пожав плечами сел и уехал, не оказав никакой помощи. Мальчик сейчас находится в реанимации, его состояние стабильно тяжёлое.

Сам депутат явился в полицию после того, как его автомобиль был объявлен в розыск. Прокуратура организовала проверку по факту ДТП.

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