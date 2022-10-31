Сан-Франциско, США, 31 октября 2022, 06:28 — REGNUM Тариф для владельцев верифицированных аккаунтов планирует повысить компания Twitter в принадлежащей ей соцсети. Об этом 31 октября сообщил новостной портал The Verge
Уточняется, что якобы по личному распоряжению нового владельца Twitter Илона Маска опция Twitter Blue вырастет в цене с 4,99 долларов в месяц до 19,99 долларов ежемесячно. Данная функция открывает доступ к дополнительным функциям для верифицированных пользователей.
При этом источники портала утверждают, что у верифицированных пользователей будет ровно 90 дней для того, чтобы оформить новую подписку, либо у них будет снята метка верификации (синяя галочка). Сотрудников Twitter, работающих над данным проектом, предупредили, что функцию они должны ввести до 7 ноября, иначе им грозит увольнение.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что Маск заявил о полном пересмотре процесса верификации в Twitter.
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