Сан-Франциско, США, 31 октября, 2022, 06:28 — ИА Регнум. Тариф для владельцев верифицированных аккаунтов планирует повысить компания Twitter в принадлежащей ей соцсети. Об этом 31 октября сообщил новостной портал The Verge.

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Уточняется, что якобы по личному распоряжению нового владельца Twitter Илона Маска опция Twitter Blue вырастет в цене с 4,99 доллара в месяц до 19,99 доллара ежемесячно. Данная функция открывает доступ к дополнительным функциям для верифицированных пользователей.

При этом источники портала утверждают, что у верифицированных пользователей будет ровно 90 дней для того, чтобы оформить новую подписку, либо у них будет снята метка верификации (синяя галочка). Сотрудников Twitter, работающих над данным проектом, предупредили, что функцию они должны ввести до 7 ноября, иначе им грозит увольнение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Маск заявил о полном пересмотре процесса верификации в Twitter.