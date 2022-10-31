Вашингтон, , 06:17 — REGNUM В случае поражения демократов на предстоящих выборах в Конгресс США американский лидер Джо Байден уйдёт в «крутое пике». Об этом заявил журналист Fox News Стюарт Варни.

Джо Байден © Gage Skidmore

«Этот президентский срок уже сходит на нет. Я думаю, что он [Байден] уйдет в крутое пике, если демократы с треском проиграют на этих промежуточных выборах», — сказал телеведущий.

По его словам, с Байденом сегодня не контактируют даже его однопартийцы, а также ему не разрешают выступать публично и говорить от своего лица.