Татарск, Новосибирская область, 31 октября, 2022, 06:16 — ИА Регнум. В Новосибирской области скрывшийся с места ДТП, в котором пострадал маленький ребёнок, 67-летний водитель автомобиля после объявления в розыск явился в отдел полиции. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

Здание администрации Новосибирской области

В ведомстве уточнили, что составлен административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Освидетельствование показало, что мужчина был трезв.

В официальном телеграм-канале правительства Новосибирской области уточняется, что за рулём машины находился депутат Татарского райсовета Сергей Мамонтов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 30 октября в новосибирском Татарске автомобиль переехал ребёнка. Водитель вышел из машины, попытался поднять пострадавшего, но потом оставил его и просто уехал с места, даже не попытавшись оказать ему первую медицинскую помощь.

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По данным регионального минздрава, сейчас ребёнок находится в реанимации, его состояние стабильно тяжёлое.

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