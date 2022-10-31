Бразилиа, , 06:11 — REGNUM Никаких комментариев не сделал действующий президент Бразилии Жаир Болсонару в течение двух часов после проигрыша на выборах главы государства. Об этом сообщает 31 октября издание Folha de São Paulo.

Жаир Болсонару (сс) Senado Federal

Отмечается, что Болсонару находится во дворце Алворада, который является его резиденцией вместе с сыном Флавиу. Лидер Бразилии отказывается общаться с прессой и с министрами, в том числе по телефону.

Возле резиденции бразильского лидера дежурят представители СМИ, которые ожидают заявления Болсонару после его проигрыша на выборах. Уточняется, что на территорию резиденции периодически въезжают автомобили.

Напомним, победу на выборах главы государства в Бразилии одержал экс-президент страны Луис Инасиу Лула да Силва. Ему предстоит возглавить южноамериканскую республику уже в третий раз.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Лула да Силва обозначил борьбу с голодом и неравенством как первоочередную задачу правительства Бразилии.

Читайте ранее в этом сюжете: Новый президент Бразилии Лула назвал главную задачу для страны