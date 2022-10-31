Татарск, Новосибирская область, 31 октября, 2022, 06:05 — ИА Регнум. Состояние ребёнка, которого накануне в новосибирском Татарске переехал автомобиль, стабильно тяжёлое. Об этом сообщили в минздраве Новосибирской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Новосибирская область

«Он находится в реанимации центральной районной больницы, ему оказывается вся необходимая помощь, — уточнил министр здравоохранения региона Константин Хальзов. — Также помощь врачам районной больницы оказывает Консультационный центр областной клинической больницы».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что 30 октября в Татарске водитель легкового автомобиля наехал на ребёнка, но даже не попытался оказать ему первую медицинскую помощь, а просто уехал.

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