Лондон, , 05:49 — REGNUM Количество людей, с трудом сводящих концы с концами удвоилось за последний год в Великобритании. Об этом 30 октября сообщает Bloomberg.

Нищета Марина Каширская © ИА REGNUM

По данным Asda Income Tracker, за период с января по октябрь доля британских домохозяйств, у которых практически не остаётся свободных денег после уплаты налогов и расходов на основные жизненные потребности, выросла с 20% до 40%. При этом у группы с самым низким доходом после всех обязательных расходов, как уплата налогов, оплата жилья и покупка еды, оставалось лишь 2,6 фунта стерлингов (около 190 руб.). Год назад у таких семей оставалось 55 фунтов (около 4 тыс. рублей).

«Я больше ничего не могу сделать. Можно просто вообще не выходить на улицу, просто работать, возвращаться в свою комнату, сидеть и не жить своей жизнью», — так прокомментировал ситуацию 45-летний британец Алекс Санчес. Люди начали экономить на всём: на отоплении, на электроэнергии, на еде.

Огромное количество людей не могут полноценно прокормить себя и своих детей и вынуждены обращаться за продуктами в продовольственный банк. Однако как минимум половина независимых продовольственных банков в Великобритании заявляют, что предстоящей зимой у них уже может не остаться возможностей помогать всем желающим.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что британцы призвали правительство прекратить оказывать военную помощь Киеву и обратить внимание на нужды собственных граждан.

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