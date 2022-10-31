Тюмень, 31 октября, 2022, 05:38 — ИА Регнум. Тюменская область находится на 55-м месте по уровню преступности в России среди 85 субъектов РФ. Об этом сообщают РИА «Новости».

sakhalife.ru Головной убор полицейского

Согласно исследованию РИА «Рейтинг», в Тюменской области в январе–сентябре 2022 года было зарегистрировано 119 преступлений на 10 тыс. населения. Это на 0,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Количество тяжких и особо тяжких преступлений за девять месяцев 2022 года в регионе составило 36,9 на 10 тыс. жителей — на 9,4% больше, чем годом ранее.

Сообщается, что рейтинг подготовлен по данным МВД России. Статистика по четырём новым регионам РФ отсутствует.