Сеул, 31 октября, 2022, 05:37 — ИА Регнум. Власти Республики Корея и мэрия Сеула проводят обсуждения по вопросу предоставления компенсаций близким погибших в результате давки в районе Итхэвон граждан зарубежных государств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Южной Корее.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

«Они [южнокорейские власти] сейчас решают этот вопрос. Представители мэрии Сеула встречаются с семьями погибших иностранцев и обсуждают этот вопрос», — сказал заведующий консульским отделом посольства Денис Абдрашиков.

По его словам, власти страны на данный момент обсуждают вопрос объёмов и формы помощи, которую они готовы оказать.