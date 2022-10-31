Биробиджан, 31 октября, 2022, 05:38 — ИА Регнум. Станция скорой медицинской помощи в селе Бирофельд оказалась недоукомплектованной врачами, а ожидание машин пациентами было слишком долгим. К такому выводу пришла прокуратура во время проверки деятельности учреждения здравоохранения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Artem Svetlov Скорая помощь

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Помощь жителям Биробиджанского района оказывалась несвоевременно, в некоторых случаях люди были вынуждены ждать врачей более 1,5 часа. Столь долгое время прибытия машин скорой помощи прокуратура квалифицировала как нарушение законодательства.

«Также установлено, что штат отделения станции скорой медицинской помощи не полностью укомплектован специалистами. Так, в учреждении имеется потребность в фельдшерах, медицинских сестрах, водителях», — отметили в надзорном ведомстве.

Возбуждено дело об административном правонарушении, учреждение получило предупреждение. На станции скорой помощи устраняют нарушения закона под присмотром надзорного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО намерены создать сеть вертолётных площадок для санавиации, построить гаражи для «скорых» и повысить уровень финансирования учреждений здравоохранения. Такое решение было принято в феврале на совещании в региональном правительстве с участием главы Минвостокразвития Алексеем Чекунковым.