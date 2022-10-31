Брюссель, , 05:35 — REGNUM ЕС и Египет заключили соглашение о реализации первой фазы программы управления ливийско-египетской границей, предполагающей выделение €80 млн, сообщается на сайте Еврокомиссии.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Проект призван помочь береговой и пограничной службе Египта сократить поток нелегальных мигрантов через границу республики с Ливией, которые стремятся попасть в Европу через ливийскую территорию, а после — по Средиземному морю.

Средства, которые будут получены Каиром, должны пойти на закупку средств контроля, включая поисково-спасательные суда, тепловизионные камеры и системы спутникового наблюдения.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября канцлер Австрии Карл Нехаммер вновь потребовал от руководства ЕС ограничить нелегальную миграцию в страны Евросоюза.

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