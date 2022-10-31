Новосибирск, , 05:35 — REGNUM В пункте формирования в Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ) введён график встреч с мобилизованными. Об этом изданию «Родные берега» сообщили в НВВКУ.

Мобилизация Mil.ru

Напомним, ранее появились слухи о запрете на свидания мобилизованных с родными. Но в НВВКУ подчеркнули, что ограничили только время свиданий. Это связано с тем, что мобилизованные с момента призыва являются военнослужащими, а поэтому должны следовать режиму дня и армейскому регламенту.

Теперь свидания разрешены с 19:00 до 21:00 — в будние дни, с 15:00 до 21:.00 — по субботам, а в воскресенье у мобилизованных выходной, поэтому встречи разрешены с 9:00 до 21:00. При этом родным запрещено проносить спиртные напитки, наркотические вещества, все виды оружия и гаджеты.