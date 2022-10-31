Курган, , 05:30 — REGNUM Курганская область находится на 67-м месте по уровню преступности в России среди 85 субъектов РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Полицейский автомобиль 26.мвд.рф

Согласно исследованию РИА «Рейтинг», в Зауралье в январе–сентябре 2022 года было зарегистрировано 130,5 преступления на 10 тыс. населения. Это на 8,9% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Количество тяжких и особо тяжких преступлений за девять месяцев 2022 года в Курганской области составило 33,5 на 10 тыс. жителей — на 3,5% меньше, чем годом ранее.

Рейтинг подготовлен по данным МВД России, отмечает издание. Статистика по четырём новым регионам РФ отсутствует.

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре сократилось количество тяжких преступлений