Новокузнецк, Кемеровская область, 31 октября, 2022, 05:21 — ИА Регнум. Новокузнецкий театр кукол «Сказ» подписал соглашение о творческом сотрудничестве с Горловским театром кукол. Об этом сообщил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». Реж. Леонид Нечаев. 1975. СССР Театр

«Соглашение подразумевает обмен информационными материалами, организацию совместных лабораторий и мастер-классов, обменные гастроли и другие творческие события», — уточнил Кузнецов в своём телеграм-канале.

Он рассказал, что договор подписали руководители театров Екатерина Носова и Артём Тон.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новокузнецке прошли гастроли Горловского театра кукол, после которых директор Новокузнецкого театра кукол «Сказ» Екатерина Носова отметила, что «коллеги из Горловки — удивительные люди».

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