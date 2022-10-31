Ханты-Мансийск, , 05:18 — REGNUM Ханты-Мансийский автономный округ находится на 24-м месте по уровню преступности в России среди 85 субъектов РФ. Об этом сообщают РИА «Новости».

Полицейский Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Согласно исследованию РИА «Рейтинг», в Югре в январе–сентябре 2022 года было зарегистрировано 90,1 преступления на 10 тыс. населения. Это на 1,6% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Количество тяжких и особо тяжких преступлений за девять месяцев 2022 года в ХМАО составило 26,3 на 10 тыс. жителей — на 6,7% меньше, чем годом ранее.

Исследование подготовлено экспертами по данным МВД России, отмечает издание. Статистика по четырём новым регионам РФ отсутствует.

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