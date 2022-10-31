Нью-Дели, , 05:11 — REGNUM До 120 человек возросло число погибших при обрушении моста в индийском штате Гуджарат. Об этом 31 октября сообщает Agence France-Presse.

Индия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как уточнил агентству начальник полиции в городе Морби, где произошла трагедия, к настоящему моменту удалось обнаружить 120 тел погибших. Предполагается, что количество жертв будет расти по мере продолжения поисковой операции.

Подвесной мост на реке Мачху рядом с городом Морби, был построен более 140 лет назад. Он был закрыт в течение двух лет на реконструкцию. Трагедия произошла через четыре дня после открытия моста.

По данным индийских СМИ, в момент обрушения на мосту находилось около 500 человек, включая детей, из них в воде оказалось около 350 человек. У моста оборвались поддерживающие его тросы, полотно моста перевернулось, буквально стряхнув в воду реки практически всех, кто на нём находился в этот момент.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 90 погибших в результате обрушения моста в индийском штате Гуджарат.

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