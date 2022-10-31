Москва, 4 июня, 2024, 10:53 — ИА Регнум. Ежедневно россиянам поступает 20 млн звонков от телефонных мошенников, а объемы украденных средств за прошлый год выросли до 250 млрд рублей. В интервью «Известиям» зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, какие меры могут помочь бороться с этим явлением. В частности, он предлагает запрет на продажу любых SIM-карт по зарубежным ID-картам.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

«Для обмана мошенники массово покупают электронные SIM-карты — eSIM. Это стало новым трендом, позволяющим массово обзванивать наших граждан», — сказал Кузнецов. Он добавил, что мошенники используют специальные устройства — SIM-боксы. Благодаря им можно одновременно обзванивать сотни и тысячи номеров — с помощью робота.

Кузнецов отмечает, что есть и другая проблема: согласно российскому законодательству, граждане других государств могут купить SIM-карту по ID-карте в любом количестве. На такие карты покупаются сотни тысяч симок по всей стране. Удостоверения могут быть поддельными.

По оценкам «Сбера», ежемесячно в России продается порядка миллиона SIM-карт, которые затем используются для обмана граждан.

«Мы считаем, что нужно запретить оформление любых симок по зарубежным ID-картам. Их надо продавать только по паспорту — документу, подлинность которого можно проверить, а данные — зафиксировать», — сказал Кузнецов. Он подчеркнул, что представители «Сбера» уже участвуют в различных дискуссиях по этому вопросу, в том числе с представителями органов власти.

По словам Кузнецова, на Украине против россиян работает порядка 350–400 мошеннических кол-центров. Порядка 40% их «доходов» идет на финансирование ВСУ. Зампред Сбербанка считает, что ситуация с телефонным мошенничеством в начале 2024 года стала критической: доля киберпреступлений в общем объеме всех преступлений достигла 38%.