Лондон, , 05:11 — REGNUM Двое мужчин стали жертвами перестрелки которая произошла, на юге британской столицы Лондона, сообщило на своем сайте управление городской полиции.

Гильзы BenjaminNelan

Инцидент произошел на улице Рейлтон-роуд в районе Ламбет. Полицейские прибыли по сигналу о выстрелах на место происшествия и обнаружили двух смертельно раненных мужчин.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября возле здания британского парламента в Лондоне задержали неадекватного мужчину, у которого был нож.

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