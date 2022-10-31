Салехард, 31 октября, 2022, 05:09 — ИА Регнум. Ямало-Ненецкий автономный округ находится на 22-м месте по уровню преступности в России. Об этом сообщают РИА «Новости».

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Согласно исследованию РИА «Рейтинг», на Ямале в январе–сентябре 2022 года было зарегистрировано 89,2 преступления на 10 тыс. населения. Это на 8,2% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Количество тяжких и особо тяжких преступлений за девять месяцев 2022 года в ЯНАО составило 27,3 на 10 тыс. жителей — на 0,8% меньше, чем годом ранее.

Исследование подготовлено экспертами по данным МВД России, отмечает издание.