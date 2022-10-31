На передовую отправились 19 добровольцев из Магадана
Магадан, 31 октября, 2022, 04:57 — ИА Регнум. Из Магадана 30 октября проводили на фронт 19 добровольцев, сообщили в городской мэрии.
Александр Погожев ИА REGNUM
Мобилизация
Бойцам выдали рюкзаки, коврики и спальные мешки.
Свою поддержку направили отбывающим ученики 2 класса из гимназии — они в очередной раз передали письма и поделки военнослужащим столицы Колымы.
Все напутственные слова провожающих звучали одинаково: «Возвращайтесь скорее! Мы вас очень ждем!».