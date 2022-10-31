Анадырь, 31 октября, 2022, 04:49 — ИА Регнум. Школьники Чукотки отличились во Всероссийском конкурсе на лучшее сочинение о своей культуре на русском языке и лучшее описание русской культуры на родном языке. Конкурс проходил с мая по октябрь, проводил который Федеральный институт родных языков народов РФ при поддержке Министерства просвещения РФ, сообщили в пресс-службе правительства округа.

Kaluga.izbirkom.ru Итоги конкурса сочинений

Конкурс проводится в два этапа. На региональный этап поступило десять работ: восемь сочинение о своей культуре на русском языке и два — о своей культуре на родном языке. По итогам на федеральный этап были допущены восемь работ.

В номинации «Сочинение о своей культуре на родном языке» лучшим стал ученик 7 класса школы села Лорино Владимир Бакулин. Подготовила призера учитель чукотского языка Ева Кочетагина. Также в десятку лучших в номинации «Сочинение о своей культуре на русском языке» вошли работы учащихся из Билибино Филиппа Попова и Таисии Лушниковой.

Торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей состоится 3 ноября в Москве. По итогам будет издан сборник конкурсных сочинений.