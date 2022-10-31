Канберра, 31 октября, 2022, 04:46 — ИА Регнум. США собираются разместить до шести бомбардировщиков B-52 с ядерными боеголовками на севере Австралии, передала телерадиовещательная корпорация ABC.

Alan Wilson Boeing B-52H Stratofortress

Для указанных самолетов будут созданы специальные объекты на базе военно-воздушных сил Австралии «Тиндаль», которая расположена примерно в 300 км к югу от города Дарвина.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля газета Daily Mail написала о том, что Австралия разместит на своих военно-морских базах в городе Перт британские атомные подводные лодки, которые патрулируют акваторию Южно-Китайского моря.