Сан-Франциско, США, 31 октября, 2022, 04:45 — ИА Регнум. Процесс верификации учётных записей пользователей социальной сети Twitter будет полностью пересмотрен. Об этом 31 октября сообщил американский предприниматель Илон Маск, который приобрел одноименную компанию.

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«Сейчас весь процесс верификации пересматривается», — написал Маск на странице в своём микроблоге, не сообщая подробностей.

На сегодняшний день после прохождения процесса верификации или проверки аккаунта на подлинность рядом с именем пользователя появляется значок-галочка голубого цвета. Согласно правилам платформы, страница должна быть активной и напрямую связана с известным человеком либо брендом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американский бизнесмен и владелец компании Twitter Илон Маск опроверг информацию о массовом увольнении сотрудников накануне 1 ноября, до даты выплаты бонусов, которые составляют солидную часть годового дохода работников компании.