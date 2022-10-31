Берлин, 31 октября, 2022, 04:39 — ИА Регнум. Несмотря на образ США как оплота «свободы и демократии», в истории этой страны было немало постыдных периодов. Об этом заявил историк и журналист немецкого телеканала ZDF Мирко Дрочманн.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По его словам, тогда как Вашингтон всегда старается присвоить себе имидж «бастиона свободы и демократии перед лицом российской агрессии», существуют и не очень славные моменты его истории.

Историк упомянул о военных операциях с участием американских военных.

«То, что на первый взгляд кажется безобидным, на второй взгляд оказывается каталогом ужасов: смена режимов, войны чужими руками и прямые нападения», — сказал Дрочманн.

Он также перечислил конкретные случаи: «Изуродованные жертвы войны из Ирака, дети в слезах бегут из горящей деревни во Вьетнаме, афганская свадьба заканчивается градом бомб».

В этой связи, подчёркивает журналист, США не могут называть себя безупречным «хорошим парнем» в истории.