Новосибирск, , 04:29 — REGNUM Авиакомпания Qazaq Air сообщила об отмене и приостановке рейсов из городов Казахстана в Новосибирск. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Самолет Yarregion.ru

«Авиакомпания Qazaq Air сообщает об отмене рейса Астана — Новосибирск 30 октября 2022 года, а также о временном приостановлении рейсов по направлениям: Астана — Новосибирск, Усть-Каменогорск — Новосибирск в связи с невыдачей разрешения авиационных властей Российской Федерации на выполнение международных регулярных полётов по данным направлениям», — говорится в официальном комментарии.

Пассажирам предложили полный возврат стоимости билетов.

По данным РБК, разрешение Qazaq Air не выдано с целью соблюдения паритета коммерческих прав для российских авиакомпаний.