Курган, , 04:22 — REGNUM Курганские полицейские за девять месяцев 2022 года более 2,5 тысячи раз выезжали на розыск пропавших людей, наркотиков, оружия и преступников. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

Служебная собака Пресс-служба УМВД России по Курганской области

С полицейскими Зауралья работают около ста служебных собак. С их помощью раскрыто за девять месяцев 2022 года более 170 преступлений, из них 11 — в сфере незаконного оборота наркотических средств.

За истекший период с применением служебных собак проведено почти 750 мероприятий по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, в ходе которых задержано 668 правонарушителей.

Сотрудники Центра кинологической службы зауральского УМВД на постоянной основе занимаются подготовкой щенков, которые приходят на смену «пенсионерам». На данный момент в центре проходят подготовку в центре 10 собак, а также трое взрослых «мохнатых полицейских» дрессируются на розыск людей и спецзапахи.

Отмечается, что в 2022 году курганские кинологи со своими питомцами принимали участие в чемпионате Министерства внутренних дел РФ по многоборью и заняли пятое место в общекомандном зачёте.