Сеул, , 04:20 — REGNUM Премьер-министр Южной Кореи Хан Дак Су пообещал провести тщательное расследование давки в столице страны Сеуле, произошедшей 30 октября во время празднования Хеллоуина. Об этом он заявил в ходе выступления, которое транслировалось южнокорейскими телеканалами.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам главы правительства, власти предпримут все меры, чтобы не допустить повторения подобных происшествий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство России в Южной Корее объявило, что при давке в Сеуле погибли четыре российских гражданки. Всего инцидент унес жизни не менее 22 иностранцев, в том числе двух американцев и одного австралийца.

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