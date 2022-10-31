Сеул, 31 октября, 2022, 04:20 — ИА Регнум. Премьер-министр Южной Кореи Хан Дак Су пообещал провести тщательное расследование давки в столице страны Сеуле, произошедшей 30 октября во время празднования Хеллоуина. Об этом он заявил в ходе выступления, которое транслировалось южнокорейскими телеканалами.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

По словам главы правительства, власти предпримут все меры, чтобы не допустить повторения подобных происшествий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство России в Южной Корее объявило, что при давке в Сеуле погибли четыре российских гражданки. Всего инцидент унес жизни не менее 22 иностранцев, в том числе двух американцев и одного австралийца.