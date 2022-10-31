Манила, 31 октября, 2022, 04:17 — ИА Регнум. Как минимум 80 человек стали жертвами тропического шторма «Налджи» (Nalgae) на Филиппинах. Об этом 31 октября сообщило агентство Reuters.

Ураган

Наводнения и оползни, вызванные сильными ливнями, которые принёс с собой тропический шторм, унесли жизни 80 человек, ещё 31 человек числится в списке пропавших без вести.

Основная часть погибших проживала в южном автономном районе Бангсаморо, на который пришёлся основной удар стихии. Только здесь числятся пропавшими без вести десять человек.

Травмы получили и были госпитализированы 48 человек. Ущерб, нанесённый тропическим штормом инфраструктуре страны по первоначальной оценке составил 384 млн песо (6,62 млн долларов). Президент Филиппин Фердинанд Ромуальдес Маркос-младший планирует 31 октября проинспектировать с воздуха пострадавшие населённые пункты. Глава государства выразил соболезнования подным и близким погибших в результате удара стихии.

Тропический шторм «Налджи» стал вторым по силе штормом в текущем году, обрушившемся на Филиппины. Метеорологи прогнозируют, что 31 октября шторм покинет территорию страны.