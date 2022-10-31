Москва, 31 октября, 2022, 03:55 — ИА Регнум. Власти Великобритании и киевский режим своими собственными действиями спровоцировали вариант с продовольственным кризисом, считает глава комитета Госдумы РФ по международным деламЛеонид Слуцкий (ЛДПР).

Duma.gov.ru Леонид Слуцкий

«Киев и Лондон своими действиями снова спровоцировали возможность продовольственного кризиса. Да и сама «зерновая сделка» всё это время вызывала большие вопросы, когда суда из портов [территории б. УССР] отправлялись не в развивающиеся страны, а почти на 100% уходили в ЕС», — отметил Слуцкий в телеграм-канале.

По его словам, теперь киевский режим «вопит о якобы «пиаре России на голоде»: «На самом деле Киев подключил к ядерному шантажу ещё и продовольственный, а западные лицемеры продолжают выступать пособниками террористов и шантажистов».