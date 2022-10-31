Москва, , 03:49 — REGNUM Ситуация с попаданием в руки преступников из Финляндии оружия, которое ранее было передано Киеву финской стороной, должна лишить иллюзий политиков и граждан этой скандинавской республики, написал в своем телеграм-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Алексей Пушков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Полезная информация для финских политиков и граждан. Чтобы иллюзий особых не было», — отметил сенатор.

Ранее телеканал Yle передал о том, что оружие, которое Хельсинки поставляли киевскому режиму, попало к преступникам в Финляндии, Швеции, Дании и Нидерландах.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Киев организовал устойчивые поставки на мировой черный рынок вооружений, которые получает от стран Запада.

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