Москва, 31 октября, 2022, 03:47 — ИА Регнум. Циклон, который придёт в центральную часть России с севера Атлантики, принесёт с собой ливни и снег. Об этом 30 октября рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своём телеграм-канале.

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Как уточнил специалист, в ночь на 31 октября холодный атмосферный фронт, который принесёт с собой североатлантический циклон, достигнет Черноземья. Вторжение холодных масс воздуха вызовет слабые заморозки в регионах центральной части России.

«В результате арктического вторжения ливни в Центральной России перейдут в очаговые заряды снега, а землю впервые в сезоне местами припорошит символическим снежным покровом высотой от 0,1 до 1–3 см», — сообщил Тишковец.

Ночью и утром, из-за понижения температуры воздуха до нуля, а кое-где и до минусовых значений, на дорогах будет наблюдаться небольшая гололедица. Толщина льда составит 0,5-2 мм.

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