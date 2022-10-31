Вашингтон, , 03:23 — REGNUM Американский лидер Джо Байден поздравил бывшего бразильского президента Луиса Инасиу Лулу да Силву с победой во втором туре президентских выборов и избранием на пост главы Бразилии, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

В обращении Бадена говорится, что Лула победил «на честных, свободных и достоверных выборах». Глава Белого дома выразил надежду на то, что при новом президенте Бразилии американско-бразильское сотрудничество продолжится.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа действующий бразильский президент Жаир Болсонару пообещал, что выборы главы государства будут «чистыми и прозрачными». При этом член Сената Конгресса США Берни Сандерс призвал Соединенные Штаты отказаться от совместных проектов с Бразилией и от предоставления помощи этой латиноамериканской стране в случае, если в ней произойдет государственный переворот.

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